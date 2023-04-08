МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Более четверти взрослого населения в России курят, при этом 15% из них предпочитают именно вейпы, однако растет и доля тех, кто готов потреблять никотин в различных способах, без привязки к конкретным устройствам, рассказал РИА Новости владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов. ГД запретит продавать вейпы по скидкам и демонстрировать их в магазинах

Взрослое население России сегодня составляет, по статистике Росстата, около 83,2 миллиона человек, сказал Федотов. Из них курильщиками, согласно данным World Population Review, являются 28,3% — это около 23,5 миллиона человек, указал эксперт. "По нашей экспертной оценке, 3,5-4 миллиона из них используют ЭСДН — электронные системы доставки никотина, которые чаще называют вейпы. По итогу подсчетов, электронные устройства являются основным способом потребления никотина для 14,8% потребителей", — сообщил он.

Эксперт также отметил, что среди потребителей уже некоторое время прослеживается новая тенденция: растет сегмент аудитории, которая готова потреблять никотин разными способами — то есть сами устройства для них играют наименьшую роль. "Они могут использовать классические или электронные сигареты, устройства нагревания табака типа Iqos, а также кальянный табак", — пояснил Федотов.

При этом в категории "электронные системы доставки никотина" с каждым годом увеличивается легальный сегмент. Так, например, по его словам, представители таможни на одном из последних совещаний оценили, что по этой категории за 2022 год было собрано более 11 миллиардов рублей налогов, а в 2021 году речь шла "буквально о нескольких миллиардах рублей".

"Но, к сожалению, есть нелегальный сегмент дистанционных продаж, который работает онлайн… В случае полного запрета нелегальный рынок не только сохранится, а скорее наоборот — увеличится… По поводу возможного запрета продажи несовершеннолетним: формально, такой запрет уже установлен действующим законодательством. Но в профильных комитетах сейчас идет обсуждение усиления данного запрета, а также усиления контроля за его соблюдением", — заявил Федотов.

В среду спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты "в срочном порядке" готовят закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. После этого стало известно, что депутаты Госдумы подготовили поправки об ограничении продажи таких курительных устройств в России, они предусматривают запрет продажи такой продукции по скидкам и возможности их демонстрации в открытой выкладке в магазинах.