МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Определены самые популярные в 2023 году горнолыжные курорты России, сообщает МТС Travel. Об этом пишет РИА Новости. Россияне назвали лучшие направления для весенних поездок

В МТС Travel проанализировали турпоток с 1 декабря 2021 года по 25 марта 2022 года и с 1 декабря 2022 года по 25 марта 2023 года на 15 наиболее популярных горнолыжных курортах России и пришли к ожидаемому выводу, что самыми популярными стали склоны Сочи. На эти склоны отправились 40% россиян, которые выезжают кататься на лыжах и сноубордах за границы своего региона.

В топ-5 также вошли курорты "Архыз", "Шерегеш", "Абзаково" и "Эльбрус".

Среди катающихся в пределах своих регионов лидером стала Камчатка, где 94% райдеров посетили курорт "Красная сопка".

На сахалинском курорте "Горный воздух" доля местных лыжников достигла 77%, а в "Хвалыне" Саратовской области — 60%. При этом на курортах "Губаха" в Пермском крае и "Свияжские холмы" в Татарстане на местных лыжников и сноубордистов пришлось по 57% отдыхающих.