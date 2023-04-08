МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Россияне в выходные активно покупают продукты в супермаркетах, там совершается 70% всех платежей по картам, при этом средний чек покупки за год снизился на 6,7%, до 776 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости. Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

"Традиционно в число самых популярных трат по банковским картам в субботы и воскресенья входят "супермаркеты", "кафе и фастфуд", "магазины одежды и обуви", "магазины косметики", "парикмахерские и салоны красоты". Супермаркеты – абсолютные лидеры в этой пятерке по числу покупок выходного дня. Так, 70% всех платежей в I квартале 2023 года по картам банка в вышеупомянутых категориях трат совершаются именно здесь", — сказано в сообщении.

Один поход в супермаркет в среднем по картам обходится в 776 рублей, это ниже, чем годом ранее, когда средний чек покупки здесь был 832 рубля. Снижение можно объяснить популярностью курьерской доставки продуктов и товаров, указывают эксперты.

На траты в кафе в 2023 году приходится 24% платежей по картам, выяснили в банке. При этом за один визит туда в выходные россияне стали тратить больше. Так, средний чек здесь составил 974 рубля против 710 рублей годом ранее. Экономист перечислил рецепты для борьбы с инфляцией в России

Больше всего средняя цена покупки в субботу и воскресенье выросла за год в магазинах одежды и обуви, на которые приходится 4% платежей выходного дня. Средний чек в первом квартале текущего года вырос за год на 42%, до 7 585 рублей с 5 339 рублей.

Как выяснили исследователи, на покупки косметики и походы в салоны красоты приходятся по 1-2%, соответственно. В первом квартале в магазинах парфюмерии и косметики средний чек по картам банка в выходные составил 3 086 рублей, годом ранее он был выше – 3 355 рублей. А средний чек за услуги парикмахерских и салонов красоты в выходные 2023 года составил 2 540 рублей, он также вырос – год назад был 2 433 рубля.