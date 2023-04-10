МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Количество сервисов курьерской доставки в России с января 2022 года по апрель 2023 года увеличилось на 14,1%, с 6 101 до 6 963 компаний, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус".

"Число сервисов доставки в России в 2023 году увеличилось на 14,1% в сравнении с прошлым годом. Если в 2022 году по всей стране работало 6101 таких компаний, то в 2023 году их стало 6 963", — говорится в сообщении.

Рост регистраций сервисов заметили в отдаленных регионах России: к примеру, в Адыгее их число изменилось с 7 до 26 организаций (рост на 271,43%), а в Оренбургской области — с 38 до 101 (165,79%). Лидером по количеству сервисов доставки стала Москва, в ней зарегистрировано 1 330 компаний.

В топ-5 также вошли Московская область (614), Санкт-Петербург (559), Краснодарский край (277) и Ростовская область (206). Меньше всего таких организаций зафиксировано в Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — по три компании в каждом субъекте.

Эксперт "Контр.Фокуса" Антон Яковлев отметил, что сервисы доставки начали набирать свою популярность в период жестких ограничений во время пандемии, и в настоящее время рынок служб доставки продолжает расти. "Однако надо понимать, что этот рост не будет постоянным. Он замедлится, когда достигнет определенного потолка. Одни компании начнут приходить на смену другим, а крупные игроки будут вытеснять с рынка более мелкие компании", — добавил он.