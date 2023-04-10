МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Россияне все меньше покупают готовые завтраки и каши быстрого приготовления, их продажи в минусе второй год, в отличие от стабильных или растущих объемов по базовым крупам, основная причина — переход к экономной модели потребления, рассказали РИА Новости эксперты.

Согласно материалам исследовательской компании NielsenIQ, предоставленным РИА Новости (оценивался офлайн-сегмент), готовые завтраки находятся в минусе по темпам натуральных продаж: с февраля 2021 года по февраль 2022 года продажи их в натуральном выражении упали на 7,1%, за последующие 12 месяцев (с февраля 2022 года по февраль 2023 года) — на 11,6%. В денежном выражении объем продаж вырос — на 4,1% за каждый период.

Среди готовых завтраков наиболее заметно в натуральном выражении просели продажи мюсли (минус 13,9% с февраля 2021 года по февраль 2022 года и минус 17,7% за последующий 12-месячный период) и хлопьев (минус 8,6% и минус 12,8%). Но при этом из общей тенденции выбились продажи гранолы — завтраков с ней продали больше на 21,8% и на 7,3% соответственно, а также частично — продажи подушечек (минус 3,5% и плюс 10,2% в натуральном выражении).

В свою очередь продажи каш, которые требуют приготовления, сократились на 7,8% (февраль 2021 года к февралю 2022 года) и на 6,3% (февраль 2022 года к февралю 2023), и выросли в деньгах — на 2,3% и на 5% соответственно. В их числе продажи каш быстрого приготовления за промежуток с февраля 2021 года по февраль 2022 года не изменились, а в последующие 12 месяцев — снизились на 6%, прибавив в денежном выражении соответственно 6,7% и 7,7%.

В это же время продажи круп (оценивались только гречневая и рисовая крупы) стагнируют или растут: по данным ритейл-аудита NielsenIQ, в крупнейших розничных сетях объем продаж гречки за 12 месяцев до февраля 2023 года вырос на 4,1%, риса — снизился на 0,6%, тогда как с февраля 2021 года по февраль 2022 — упали на 5,5% и на 5,3%. Между тем с точки зрения абсолютного потребления у этих категорий несопоставимые объемы, отметили в компании: риса и гречки покупают в разы больше, чем готовых завтраков.

УДОБСТВО НЕ В ЦЕНЕ

Готовые завтраки — не самое дешевое решение, говорит гендиректор аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров: он считает основным фактором снижения продаж переход потребителей к модели жесткой экономии. "Готовые завтраки — опция удобная, быстрая, но можно найти и более дешевую альтернативу, в том числе с использованием тех или иных базовых круп — рис, гречка и так далее", — заметил он.

"Причина снижения продаж каш быстрого приготовления — в общем замедлении спроса и более бережливом подходе потребителей к повседневным расходам", — соглашается председатель президиума Ассоциации компании розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Что касается роста спроса на сложные виды готовых завтраков — подушечки и гранолу, то он связан с тем, что это достаточно уникальные в своей нише продукты, которые трудно чем-то заменить и проблематично приготовить дома самостоятельно. Кроме того, добавляет Караваев, на увеличение продаж гранолы также может влиять повышение интереса потребителей к товарам категории ЗОЖ, "продажи которых в торговых сетях растут двузначными темпами".

НАСЫЩЕННОСТЬ КРУПОЙ

По данным Росстата, урожай гречихи в 2022 году вырос на 33%, до 1,222 миллиона тонн, риса по сравнению с 2021 годом было собрано меньше на 14,2% — 923 тысячи тонн, но вполне достаточно для внутреннего потребления. В 2021 году гречихи собрано на 3,3% больше 2020 года, 921 тысяча тонн, риса — на 6% больше, 1,074 миллиона тонн.

"Высокая насыщенность рынка крупой отразилась на ценах", — говорит исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

Ассоциация во втором полугодии 2022 года отмечала ощутимое снижение цен на гречневую крупу как в опте, так и в рознице, при этом тренд сохранился и в 2023 году: например, средние оптовые цены гречневой крупы в феврале 2023 года составляли порядка 44,1 тысячи рублей за тонну, упав за год на 37,8%, а в рознице — порядка 100,1 рубля за килограмм, на 18,6% меньше, чем годом ранее.

"В ситуации нерастущих доходов и усиления моделей экономии со стороны населения все это могло оказать соответствующее влияние на объемы продаж данных видов продукции", — считает глава "Руспродсоюза".

"Потребители ограничивают траты и стараются сохранять чуть более высокий уровень сбережений, где-то, может быть, связанный с ускоренным погашением кредитов — это общая история. В целом, что касается домашней готовки, тренд на нее позитивный", — добавляет Бурмистров.