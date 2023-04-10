МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по март выросло в России на 0,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 38,477 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. Израиль стал мировым лидером по импорту российской водки в 2022 году

При этом производство спиртных напитков крепостью свыше 9% снизилось на 3,2%, до 22,736 миллиона дал. В том числе производство водки упало на 8,5%, до 15,864 миллиона дал, коньяка — на 1,1%, до 1,852 миллиона дал.

Производство вина в январе-марте к аналогичному периоду прошлого года выросло на 2,7%, до 6,027 миллиона дал. В том числе объем производства игристых вин за этот период увеличился на 14,4%, до 2,525 миллиона, фруктовых — упал на 17,8%, до 1,788 миллиона дал. Производство ликерных вин выросло на 11,6% год к году, до 270,513 тысячи дал.

Кроме того, слабоалкогольной продукции было произведено на 16,6% больше, чем за январь-март 2022 года — 4,403 миллиона дал.