МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Логистический сервис PickPoint, доставляющий онлайн-заказы через постаматы и пункты выдачи, временно отключил телефон службы поддержки получателей, отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля, рассказали корреспонденту РИА Новости в центральном офисе компании в Москве. Wildberries создал канал для незамедлительного рассмотрения жалоб

"На данный момент недоступен этот телефон (службы поддержки получателей — ред.). Ориентировочно должны дойти обратно в течение следующей недели, а так до конца апреля все посылки будут возвращены", — сообщили по телефону центрального офиса PickPoint.

В компании не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу.

На прошлой неделе газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на логистическом рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что было принято решение "не комментировать сложившуюся ситуацию", а в его службе поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно, все посылки вернутся отправителям.