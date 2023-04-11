МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Больше всего на организацию свадьбы в этом году придется потратиться жителям Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга, при этом дешевле всего обойдется мероприятие в Уфе и Челябинске, следует из данных ювелирного холдинга Sokolov и маркетплейса услуг YouDo, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Уточняется, что при анализе учитывались траты на услуги организатора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара, а также стоимость помолвочных и обручальных колец. При этом спрос на задания, связанные с подготовкой к этому торжеству, с февраля по конец марта вырос на 41% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

"Дороже всего пожениться оказалось москвичам – им придется потратить более 100 тысяч рублей. На втором месте – женихи и невесты их Ростова-на-Дону – сумма на организацию торжества и покупку колец составила 97 тысяч рублей. Санкт-Петербург замкнул тройку самых дорогих городов для празднования свадьбы – в этом году жителям Северной столицы придется потратить в среднем 97 177 рублей на торжество", — говорится в совместном исследовании.

Отмечается, что в Екатеринбурге стоимость "похода в ЗАГС" составляет 84 497 рублей, в Новосибирске – 75 323 рубля, в Казани — около 72 тысяч рублей, а краснодарским молодоженам подготовка к свадьбе обойдется в 71 801 рубль.

"Дешевле всего сыграть свадьбу… в Уфе и Челябинске – там средний чек на празднование женитьбы или замужества составляет 66 324 рубля и 64 822 рубля соответственно", — добавляется в исследовании.

В 2023 году у россиян изменились предпочтения при выборе помолвочного кольца: золотые кольца стали покупать чаще — если в 2022 году на них пришлось 41% продаж, то в этом году этот показатель превысил 53%, а также выросла популярность обручальных колец с бриллиантами. Так, повышенный спрос на них зафиксирован в Воронеже (+127%), Ростове-на-Дону (+81%), Саратове (+62%), Екатеринбурге (+52%), Новосибирске (+38%), Самаре (+31%), Уфе (+21%), Челябинске (+12%) и Санкт-Петербурге (+8%).