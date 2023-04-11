МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Объем производства в РФ сурими из минтая (фарша для крабовых палочек) в 2023 году оценивается в 55-65 тысяч тонн, или в 2,5-3 раза больше, чем в 2022 году, сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Названа опасная для здоровья рыба, которую лучше не есть

"С учетом интенсивности производства мы прогнозируем рост годового выпуска сурими из минтая до 55-65 тысячи тонн – в 2,5-3 раза больше, чем в 2022 году, или в 6,5-7 раз больше, чем в 2021 году", — приводятся его слова в сообщении ассоциации.

В первом квартале в РФ выпущено 20 тысяч тонн сурими — в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рекордный рост достигнут за счет увеличения единиц флота, способного производить такую продукцию: по словам Буглака, сейчас переработку в море ведут четыре судна. Дополнительный вклад вносят береговые предприятия: они в первом квартале оценочно произвели около 5 тысяч тонн сурими.

По данным АДМ, в 2022 году на внутренний рынок было поставлено более 8 тысяч тонн этой продукции. "Российские рыбаки практически полностью заместили импортное минтаевое сурими на российском рынке", — подчеркивает ассоциация.

В прошлом году РФ импортировала около 22 тысячи тонн сурими из других видов рыбы: по мнению Буглака, это говорит о большом потенциале для наращивания поставок на внутренний рынок отечественного сурими из минтая.

Объем мирового производства сурими ассоциация оценивает в 900 тысяч тонн, или в более 3 миллиарда долларов; большая часть производится в странах Юго-Восточной Азии — как правило из тропических или тепловодных видов рыб, включая искусственно выращенные. Сейчас крупнейшим производителем мороженого сурими из минтая являются США, где на конце марта было произведено 67,3 тысячи тонн этой продукции (плюс 6,8% год к году). Россия "догоняет" своего конкурента, считают в ассоциации.