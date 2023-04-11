МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Более 150 пабов закрылись с начала года в Англии и Уэльсе из-за роста расходов на энергию, сообщает газета Guardian со ссылкой исследование компании Altus Group, специализирующейся на коммерческой недвижимости. Британские учителя начали экономить на обедах из-за роста цен, сообщили СМИ

В сообщении говорится, что в первом квартале 2023 года каждый месяц закрывался 51 паб, то есть почти по два паба в день. Это показатель намного выше прошлогоднего, когда в среднем в месяц закрывались 32 паба, теперь же к концу марта общее число пабов в Англии и Уэльсе, включая пустующие и выставленные на аренду, снизилось до 39634, пишет газета.

Как отмечает издание, темпы закрытий только будут расти, поскольку поддержка правительства с оплатой счетов на энергию с начала этого месяца значительно сократилась. По данным Британской ассоциации пива и пабов, с начала этого месяца средний годовой счет за электроэнергию заведений вырастет на 18400 фунтов.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.