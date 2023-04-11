ПАРИЖ, 11 апр — ПРАЙМ. Французы сократили объем покупок в крупных торговых сетях на 5% в первом квартале 2023 года на фоне повышения цен, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на исследование аналитического центра Circana Institute.

"Столкнувшись с инфляцией, французы сократили свои закупки в первом квартале. По данным Circana Institute (ex-IRI), объем продаж в супермаркетах за первые три месяца этого года упал на 5% по сравнению с 2022 годом", — говорится на сайте телеканала.

При этом, как сообщает телеканал, из-за роста цен товарооборот крупных торговых сетей во Франции увеличился в первом квартале на 9,1% по сравнению с прошлым годом.

По данным Circana, которые приводит BFMTV, наибольшее падение продаж коснулось масла, французы стали покупать данный вид товаров на 53,1% меньше. Кроме того, на 52,8% упали продажи товаров ухода и гигиены и на 26,4% — крахмала.