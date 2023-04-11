ТОКИО, 11 апреля — ПРАЙМ. Агентство по делам потребителей Японии оштрафовало фармацевтическую компанию Taiko Pharmaceutical на сумму более 600 миллионов йен (4,57 миллионов долларов), посчитав, что ее реклама антибактериальной продукции Cleverin нарушает закон о вводящих в заблуждение заявлениях. Япония объяснила, почему продолжит участие в проектах на Сахалине

Согласно официальной рекламе, дезинфицирующее средство Cleverin, выпускаемое в форме спрея или стика, уничтожает вирусы, бактерии и запахи в воздухе и "эффективно на 99.9%", что сделало его популярным на волне борьбы с коронавирусом.

"Taiko Pharmaceutical было предложено представить материалы, демонстрирующие рациональные основания для маркировки товаров, и компания представила материалы. Однако ни в одном из них не было найдено достаточных оснований для поддержки (рекламных) утверждений" — утверждает агентство по делам потребителей Японии в пресс-релизе.

В результате компании был назначен штраф 607,440 миллиона йен (4.57 миллионов долларов), который она должна уплатить до 13 ноября 2023 года.

Как передает, в свою очередь, телеканал NHK, это самый высокий штраф, когда-либо взымавшийся в соответствии с законом о необоснованных поощрениях и вводящих в заблуждение заявлениях, который строго регулирует введение в заблуждение относительно качества, содержания, цены товаров и услуг.

Taiko Pharmaceutical на своем официальном сайте сообщает, что "возобновила продажу товаров… изменив выкладку на ту, которая не создает проблем в соответствии с законом", а также усилит систему проверки рекламы и будет стремиться предотвратить повторение подобных ситуаций.