МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Доля отечественного вина на российском рынке к 2023 году выросла до 55%, также увеличился и его ассортимент в ресторанах страны, рассказал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. В России выросли объемы производства алкоголя

Так, 11 апреля состоялось торжественное открытие юбилейной, десятой по счету, Всероссийской акции "Дни российских вин", организованной Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Мероприятие призвано поддержать отечественных производителей, выделив их на полке, а также познакомить потребителей с отечественными винами.

"Продвижение отечественного виноделия – это государственная задача. Федеральный закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" уже в достаточной степени простимулировал развитие этой отрасли. Благодаря этому закону сегодня мы эффективно проводим политику замещения импорта игристых и тихих вин. За время действия закона к 2023 году доля российского вина на рынке достигла более 55% по сравнению с долей в 20-30%, которую отечественное вино занимало ранее", — отметил Евтухов, слова которого приводятся в сообщении Роскачества.

Замминистра отметил, что по оценкам коллег из розницы, средний рост продаж российских вин в период акции составляет 30-40%. "В винных картах ресторанов присутствие отечественного вина также выросло на порядок", — заключил он.

"Российское вино становится все более привлекательным для российских потребителей… В этот раз впервые открытие акции будет проводиться не только в столице, но и в других субъектах нашей страны. Так, уже 25 апреля акцию торжественно запустим и в Санкт-Петербурге. Рассчитываем, что проводимая работа позволит наращивать популярность российского вина", – подчеркнул руководитель Роскачества Максим Протасов, слова которого также приводятся в сообщении.

В весенней акции в этом году примут участие не менее 13 федеральных торговых сетей, более 25 тысяч магазинов. Участвующие в этом магазины, будут отмечены специальной символикой, а потребители смогут по специальным ценам приобрести вина из отечественного винограда.