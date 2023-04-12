МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Зарплатные ожидания курьеров, официантов и женщин-охранников в России за год выросли на треть, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса "Зарплата.ру".

В исследовательском центре проанализировали резюме, размещенные на сервисе за последние 12 месяцев.

"Среди специальностей массового найма наибольший прирост показали курьеры — у мужчин зарплатные ожидания увеличились на 37%, до 47,1 тысячи рублей, а у женщин — на 26%, до 38,5 тысячи рублей; официанты и бармены — среди мужчин прирост составил 30%, до 40,8 тысячи рублей, у женщин показатель достиг 26%, до 31,5 тысячи рублей; а также охранники-женщины — у них рост ожиданий составил 37%, до 37,8 тысячи рублей", — говорится в исследовании.

Зарплатные ожидания также выросли среди упаковщиков — женщины хотят получать в среднем 35,7 тысячи рублей, то есть на 18% больше, а мужчины — 42,4 тысячи рублей, или на 12% больше. Среди женщин-продавцов прирост составил 11%, до 31,8 тысячи рублей, у мужчин той же специальности он достиг 9%, до 36,8 тысячи. У операторов колл-центра рост ожиданий достиг 18% среди женщин — до 33,5 тысячи рублей, и 9% среди мужчин — до 34,3 тысячи. У администраторов этот показатель вырос до 44,8 тысячи рублей, или на 16%, у мужчин, и до 36,1 тысячи, или на 10%, у женщин.

В сервисе отметили, что в среднем зарплатные ожидания мужчин-специалистов массового найма на 25% больше, чем у женщин.

Исследователи отметили еще одну тенденцию: у женщин со средним и средним специальным образованием есть значительные изменения по желаемой заработной плате — с июня прошлого года их ожидания выросли на 21%. У мужчин с аналогичным уровнем образования — на 15%. Среди специалистов с высшим образованием зарплатные ожидания выросли на 5% у женщин и 8% у мужчин.