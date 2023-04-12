МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Общая доля онлайн-продаж кофе за последние два года утроилась и достигла 11% против 4%, а в зерновом кофе — заняла не менее пятой части всего оборота категории на российском рынке, говорится в материалах исследовательской компании NielsenIQ. Госдума одобрила ужесточение требований к производителям спиртных напитков

"По итогам 12 месяцев до февраля 2023 года включительно суммарная доля интернет-продаж кофе (молотого, в зернах и растворимого) на рынке выросла до 11,3% в натуральном выражении (плюс 3,1 процентного пункта к прошлому году). За два прошедших года этот показатель утроился (с 4%)", — говорится в материалах.

Наиболее заметное увеличение доли онлайн-продаж наблюдается в сегменте зернового кофе, включая молотый, где более пятой части оборота (21%) реализуется онлайн: если два года назад доля онлайн-канала в этом сегменте кофе составляла всего 9%, то за 12 месяцев до февраля 2023 года она увеличилась сразу на 12 процентных пунктов.

"Ускорение динамики характерно для растворимого кофе: несмотря на то, что доля интернет-покупок в этом сегменте составляет только 4%, с точки зрения динамики она увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом и вчетверо — по сравнению с 2021. А к началу 2023 года показатели и вовсе достигли 5-6%", — приводятся в сообщении слова директора по работе с клиентами NielsenIQ Салтанат Нысановой.

При этом темпы продаж кофе в натуральном выражении в онлайн-канале продолжают значительно опережать офлайн-сети: так, прирост интернет-продаж кофе за 12 месяцев до февраля 2023 года достиг 40% против снижения на 1% в офлайн-сетях. В разбивке на сегменты разница становится еще более заметной: например, в растворимом кофе темпы онлайн-продаж составили 82% по сравнению с 3% в офлайн-канале, а в зерновом кофе — 33% против снижения на 7% соответственно.

"На этом фоне онлайн-канал канал остается для потребителей одним из самых удобных — не только за счет возможности доставки и экономии времени, но и благодаря более широкому ассортименту горячих напитков и более доступных цен на ключевые SKU (товарные позиции — ред.). К примеру, это заметно в сегменте зернового кофе: несмотря на то, что на онлайн-площадках такой кофе в среднем дороже офлайн-розницы на 17%, среди самых популярных товаров сразу 17 из 20 SKU можно найти дешевле в интернете", — замечает Нысанова.