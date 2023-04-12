МИНСК, 12 апр — ПРАЙМ. Компания "КСБ Виктори Рестораны", ранее управлявшая сетью под брендом McDonald's в Белоруссии, подала заявку на регистрацию товарного знака Mak.by, следует из данных белорусского Национального центра интеллектуальной собственности. "Вкусно — и точка" опровергла информацию о новых игрушках в детских наборах

Согласно данным сайта центра, торгово-производственное унитарное предприятие "КСБ Виктори Рестораны" в апреле подало заявку на регистрацию торгового знака – надписи Mak.by, а также изображения с надписью Mak.by с рисунком, имитирующим контур сердца, на темно-зеленом и на сером фоне.

Рестораны сети с ноября работают под вывеской "Мы открыты" вместо McDonald's, такой же логотип размещен на сайте и в соцсетях компании. Белорусские интернет-ресурсы периодически заявляют, что это новое название сети, однако "КСБ Виктори Рестораны" официальных заявлений о каком-либо новом бренде не делала. В конце марта в компании сообщили РИА Новости, что сеть объектов общественного питания в стране продолжает работать без бренда, а вывеска "Мы открыты" просто информирует клиентов, что объекты общественного питания сети работают.

Осенью российская компания "Система ПБО", владеющая брендом "Вкусно – и точка", сообщала, что выходит на рынок Белоруссии и подписывает договор франчайзи c "КСБ Виктори Рестораны", управляющей 25 ресторанами McDonald's в стране. В середине ноября предприятие "КСБ Виктори Рестораны" сообщило, что рестораны, работавшие под брендом McDonald's, с 22 ноября начнут работу в республике под российским брендом "Вкусно – и точка". Однако в тот день перехода под новый бренд не произошло. Во "Вкусно — и точка" появятся новые вкусы мороженого

Рестораны продолжают функционировать без упоминаний о каком-либо бренде, а также работают с измененным меню, из которого исчезли товары с частью "Мак" и в которое добавлены новые виды блюд. В конце марта в сети появился аналог "Хэппи Мил" — "Кидс Мил", который включает в себя игрушку из коллекции.

Ранее сайт сети ресторанов McDonald's в Белоруссии и аккаунты в соцсетях стали недоступными пользователям, а на новом сайте сети "КСБ Виктори Рестораны" больше нет информации о бренде McDonald's и о его корпоративной политике. В компании "КСБ Виктори Рестораны" не отвечают на запросы относительно дальнейшего формата работы ресторанов и начала функционирования под каким-либо брендом. В торговом реестре Белоруссии рестораны, ранее носившие название McDonald's, значатся как "КСБ Виктори Рестораны".