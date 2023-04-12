МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Список российских производителей рыбной и молочной продукции для поставок в Китай увеличен, следует из сообщения Россельхознадзора. МВФ спрогнозировал уровень госдолга Китая в ближайшие годы

"В результате проводимой Россельхознадзором работы по открытию рынков зарубежных стран Главное таможенное управление КНР расширило список российских производителей рыбной и молочной продукции, одобренных для поставок своих товаров в Китай", — говорится в сообщении.

Уточняется, что право на экспорт получили еще новых 32 компании и судна. Таким образом, сейчас право экспорта рыбы есть у 866 таких объектов.

Одновременно с этим возможность отгрузки из России в Китай предоставлено одному молокоперерабатывающему предприятию, а еще двум продлен срок действия регистрации на пять лет. В настоящее время у 55 производств молочной продукции есть право поставок из России в Китай.