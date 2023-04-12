МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Яйца в РФ подешевели впервые с конца января, до этого цена на них росла девять недель подряд, следует из данных Росстата. Росстат отметил замедление роста цен на овощи

На неделе с 4 по 10 апреля куриные яйца подешевели на 0,18%, до этого цена на них падала на неделе с 24 по 30 января (минус 0,22%), а потом все время росла.

Сахарный песок продолжает дорожать — на отчетной неделе он прибавил 0,22%, неделей ранее — 0,03%; цена на него растет восьмую неделю.

Подсолнечное масло подорожало на 0,31%, на неделе до этого — подешевело на 0,12%. Гречка продолжает дешеветь — минус 0,6% на отчетной неделе и минус 0,68% — на предыдущей, рис — дорожает: с 4 по 10 апреля цена на него выросла на 0,28%, на неделе с 28 марта по 3 апреля — на 0,43%.

Чай подорожал на 0,26% (минус 0,47% неделей ранее), мука стала дешевле на 0,65% (до этого — минус 0,25%), белый и черный хлеб стали дороже на 0,03% и на 0,1% (на предыдущей отчетной неделе белый хлеб подорожал на 0,15%, черный — подешевел на 0,02%).