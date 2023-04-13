МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Сахара, производимого в РФ, достаточно для обеспечения внутреннего рынка, экспорт сохраняется на уровне среднемесячных двухлетних значений, товарные запасы к концу сезона ожидаются на неизменном уровне, говорится в материалах Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар"). Сахар в России подорожал впервые с конца лета

"Сахара в России достаточно для полного обеспечения потребности внутреннего рынка", — говорится в сообщении. По данным аналитической службы "Союзроссахара", с начала 2023 года в РФ произведено 490 тысяч тонн белого сахара (на 200 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Всего в сезоне 2022-2023 (для сахара — с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года) объем производства сахара ожидается на уровне 6,1 миллиона тонн сахара (плюс 5,2% год к году), а его товарные запасы на конец сезона (на 31 июля 2023 года) союзом прогнозируются на уровне прошлого года.

Экспорт сохраняется на уровне среднемесячных двухлетних значений: по оценке союза, с начала 2023 года Россия экспортировала более 90 тысяч тонн сахара, на уровне среднемесячных темпов экспорта в рамках индикативного баланса ЕАЭС по сахару на 2023 год. Основными импортерами российского сахара остаются Казахстан и Киргизия.

Между тем, отмечают эксперты, только с начала апреля мировые цены на сахар-сырец выросли на 9%, до 537 долларов за тонну, на белый сахар — на 11%, до 702 долларов, а с начала года — на 26% и 23% соответственно, обновив на такой динамике 11-летние максимумы. Причина — ожидаемое сокращение экспортных поставок сахара из Индии из-за снижения прогнозных значений по производству сахара в текущем сезоне.

Потенциальный дефицит сахара на мировом рынке дает очередную возможность к развитию этой отрасли российского АПК и наращиванию экспорта, сообщила накануне РИА Новости партнер консалтинговой компании "НЕО Центр" Альбина Корягина.