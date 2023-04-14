МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Возобновление работы магазинов принадлежащей Inditex марки одежды Pull&Bear под новым брендом Dub запланировано через несколько недель, говорится на официальном сайте бренда. Магазины Zara готовятся к открытию под новым названием в московских ТЦ

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что российские власти 30 марта одобрили сделку по продаже российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". Магазины, принадлежавшие Inditex, откроются в России под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull&Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).

"Мы стартуем через несколько недель. Не торопитесь и просто расслабьтесь. Скоро увидимся", — сообщается на официальном сайте бренда.

Как указывается на сайте, в ближайшее время ожидается открытие 14 магазинов в Москве и Московской области.

Информации об открытии магазинов Maag и Vilet на официальных сайтах брендов пока нет. Все они находятся в статусе "Скоро открытие". При этом Maag в ночь на пятницу презентовал свою обновленную коллекцию в формате онлайн.

Inditex — один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви. В России группа была представлена магазинам Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. В начале марта 2022 года руководство Inditex решило приостановить деятельность в РФ из-за начавшейся военной операции на Украине.