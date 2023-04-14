МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Доля импортной водочной продукции на российском рынке составляет менее 1%, при этом отечественные производители преуспели и в сложных рецептурах данного напитка, рассказал РИА Новости директор по развитию крупного дистрибьютора и импортера алкоголя в РФ, компании Ladoga, Дмитрий Исаченков. Заканчивается квота на импорт турецких помидоров в Россию

Ранее СМИ со ссылкой на представителя шведского производителя водки Absolut Паулу Эрикссон сообщали о том, что компания и владеющий ею французский концерн Pernod Ricard возобновили поставки алкогольной продукции в Россию.

"Доля импорта на российском водочном рынке составляет менее 1%. В свое время зарубежные бренды представляли интерес для отечественного потребителя благодаря богатой палитре вкусовых версий, в случае классической водки покупатели всегда отдавали предпочтение российской водке", — заявил он.

По словам эксперта, за последние несколько лет отечественные производители "поднаторели и в выпуске ароматизированных вариаций". При этом, комментируя вопрос о возобновлении поставок водки Absolut в страну, Исаченков отметил, что в текущей расстановке сил компании вряд ли удастся легко вернуться на рынок и предложить конкурентную ценовую политику.

В прошлом году Минпромторг РФ включил алкогольные напитки в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Среди брендов оказались, например, Jack Daniel's, Jagermeister, Jim Beam, Johnnie Walker и White Horse, однако марка Absolut в него не вошла.