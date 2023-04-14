МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Уход зарубежных брендов с российского рынка породил спрос на их аналоги и оборудование для производства таких аналогов на территории России, рассказали РИА Новости в транспортной компании Asia Import Group. Стало известно, сколько потеряли бренды, ушедшие из России

"Мы наблюдаем тренд: многие ищут аналоги известных зарубежных брендов, которые ушли с российского рынка, и ввозят их. Хотя порой найти похожую продукцию у других производителей невозможно. Кроме того, фиксируем тенденцию на ввоз производственного оборудования, чтобы выпускать аналоги на территории России", — рассказал коммерческий директор Asia Import Group Марк Вешняков.

В марте Минпромторг расширил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. В него вошла продукция таких известных брендов, как IKEA, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Shell Helix, Rimula, Zanussi и ряда других.

Компания Asia Import Group отмечает, что, несмотря на расширение списка, количество запросов на перемещение товаров без согласия производителей осталось на прежнем уровне — примерно 10% от всех обращений клиентов. "И в целом пока что клиенты не просили доставить товары из обновленного перечня Минпромторга. Возможно, это связано с коротким промежутком времени с момента расширения списка", — добавляет Вешняков.

Также, по данным компании, сохраняется спрос на товары брендов, покинувших РФ, поставки которых невозможны даже в рамках параллельного импорта из-за того, что их нет в соответствующем перечне Минпромторга.

"В основном это медицинское оборудование. И с его ввозом очень много сложностей. Нужно потратить немало времени для поиска за рубежом поставщика, а также решить трудности с его поставкой, потому что оно не входит в список товаров, разрешенных к параллельному импорту… В ряде случаев такие кейсы нерешаемы. Однако иногда удается их решить: мы пишем правообладателю, подробно разъясняем цель ввоза медицинского оборудования в Россию, и он может пойти навстречу и дать разрешение", — пояснил Вешняков.