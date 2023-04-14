МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Крупная бытовая техника в России подскочила в цене в среднем от восьми до десяти процентов, пишет "Коммерсант". Россиянам объяснили, как можно понести расходы из-за кредитных каникул

В качестве причины издание обозначило ослабление российской валюты. Именно поэтому подорожание затронет и технику, ввозимую в Россию путем параллельного импорта.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов объяснил, что все сделки заключаются в долларах и евро, поэтому стоимость этой техники вырастет,

В материале отмечается, что компания Midea с 20 марта подняла цены на крупную и встраиваемую технику от Toshiba и Comfee на пять процентов. Бренд Gorenje заявил о планах увеличение стоимости своей продукции, а цена климатического оборудования китайской Hisense выросла от четырех до восьми процентов.

"Коммерсант" также обратил внимание на существенное подорожание техники в розничных магазинах. Так, в начале апреля "М. Видео" поднял цены на отдельные модели телевизоров Samsung на десять тысяч рублей, а холодильников Gorenje — на 12 тысяч рублей.

Ранее заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин рассказал СМИ, что ослабление рубля, которое мы сейчас наблюдаем, происходит из-за того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки.