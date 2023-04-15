МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Эксперимент по маркировке красной и черной икры пройдет в России с 15 апреля текущего года по 31 марта 2024 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Яндекс" запустит доставку продуктов с базовым ассортиментом

"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации икры осетровых и икры лососевых (красная икра), упакованных в потребительскую упаковку", — говорится в документе.

В конце августа прошлого года Минпромторг уже предлагал провести эксперимент, но с 1 ноября 2022 года по 31 августа 2023 года. Ранее предложение одобрили в Госдуме и Совете Федерации, инициативу также поддержало Росрыболовство.