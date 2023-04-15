МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Белорусская торговая сеть Swed House, выпускающая аналогичные марке IKEA товары, в субботу открыла свой первый в России магазин в торговом центре "Щелковский" в Москве. Раскрыто, кто следит за вами дома помимо смартфона

По словам корреспондента РИА Новости, в открывшемся магазине довольно многолюдно, на кассе образовались очереди.

Ранее представитель компании сообщил, что первый магазин сети в РФ откроется на площади 330 квадратных метров, в его ассортименте будут товары для кухни, текстиль, а также мебельные аксессуары, произведенные как на фабриках в Китае, сотрудничающих с IKEA, так и в России. Кроме того, компания планирует в 2023 году открыть минимум пять торговых точек в Москве, также идут работы по выходу сети в Санкт-Петербург и Тулу.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем IKEA провела сокращения российского персонала и продала местные фабрики.