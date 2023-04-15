МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Маркировка и система прослеживаемости — системное решение проблемы нелегального оборота икры, которое также защищает интересы добросовестных рыбаков и производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства. Раскрыто, скажется ли эксперимент по маркировке икры на ее стоимости

Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры пройдет в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

"Маркировка и система прослеживаемости — это системное решение проблемы нелегального оборота икры", — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что прослеживаемость по всем этапам товаро-проводящей цепи — одна из самых действенных мер борьбы с контрафактной и нелегальной продукцией: по сути невозможность сбыта незаконно добытых водных биоресурсов, в том числе продукции из них является панацеей от браконьерства. Правительство утвердило список рыб, которых можно вылавливать по квоте

"Сегодня теневой рынок красной икры превышает 4 миллиарда рублей. Нелегальная добыча наносит значительный урон национальным рыбным запасам, нелегальная продукция, произведенная без соблюдения соответствующих санитарных норм и без подтверждения ее безопасности — это риски здоровью и жизни граждан", — подчёркивают в ведомстве.

Таким образом, эксперимент по маркировке икры лососевых и осетровых рыб в России позволит защитить рынок от небезопасной продукции, а также интересы добросовестных рыбаков и производителей, создать чистую и здоровую конкурентную среду.

В Росрыболовстве напомнили, что сейчас для борьбы с нелегальной икорной продукцией апробируется еще одна мера — ограничения авиаперевозки в багаже граждан лососевой икры непромышленного производства, без документов — свыше 10 килограммов. Эксперимент запустили на Камчатке 1 ноября 2022 года, в планах — распространить его на другие регионы Дальнего Востока.