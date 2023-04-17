МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Продажи вакцин для кошек производства Франции и США в России практически остановились в этом году, их место заняли инъекции из Чехии, говорится в отчете системы сервисов "Контур.Маркет", подготовленном для РИА Новости.

"Самая популярная вакцина для кошек в 2023 году — чешский "Биофел". По сравнению с 2022 годом ее продажи выросли в 126 раз. Сильно просели продажи французского "Пуревакса" и американского "Фелоцела": количество чеков сократилось на 97% и 99% соответственно", — говорится в исследовании, сделанном на основе анализа чеков из 10 тысяч ветклиник и аптек для животных.

Аналитики сравнивали объемы продаж за февраль-начало апреля 2023 года с аналогичным периодом 2022 года.

В целом в 2023 году количество чеков с вакцинами для кошек выросло на 35%, а выручка по этому направлению увеличилась на 21%. Пик продаж пришелся на апрель: в этом месяце продажи на 8% выше мартовских показателей и на 68% выше февральских.

"Чешская вакцина не новая на рынке, ее продажи фигурируют и в 2022 году. Можно предположить, что небывалый рост этой вакцины связан с трудностями поставок из Франции и США. При этом чешский препарат дешевле аналогов, средняя его цена 1,470 тысячи рублей", — объясняет аналитик фискальных данных компании Дарья Жигалина.

Что касается вакцин для собак, то здесь аналитика показывает такую же картину — рост продаж чешского производителя "Биокан", вакцина от которого стоит около 1,6 тысячи рублей. При этом ее продажи выросли почти в 2 тысячи раз. "Биокан" вытеснил с первого места ранее популярный американский "Нобивак" — средняя цена 2 тысячи рублей", — добавили аналитики.

Вакцин для собак покупают на 37% больше, чем вакцин для кошек. При этом продажи собачьих вакцин падают: по сравнению с прошлым годом количество чеков сократилось на 32%, а выручка на 4%. Средняя цена вакцин для собак выросла на 42% и составила 988 рублей.