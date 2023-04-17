МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Цены на продукты в несетевой рознице РФ за год вернулись к стабильности, среди товаров, цена которых за март не изменилась — молоко, растворимый кофе, чай, рис и пельмени, свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Компания в рамках собственных индексов анализирует средние цены на 257 товарных наименований (SKU) из 47 продуктовых категорий, 163 SKU из категории "алкоголь", 100 SKU из категории "сигареты", 73 SKU из 22 товарных подкатегорий непродовольственных товаров повседневного спроса, представленных в несетевых розничных магазинах во всех регионах. В РФ активировано более 950 тысяч смарт-терминалов компании.

"В марте цены на продукты в несетевой рознице в среднем были на 11% выше, чем в марте 2022 года, когда произошел первый скачок инфляции. Но по сравнению с февралем цены на продукты в марте в среднем не изменились", — приходят к выводу эксперты.

В частности, на прежнем уровне остались средние цены на растворимый кофе, пельмени, молоко, столько же, сколько и в феврале, стоили пшеничная мука, макароны, рис, какао, чай, печенье и конфеты. Не изменились за месяц средние цены на сигареты и алкоголь, а гречка, масло — сливочное и растительное, лапша и пюре быстрого приготовления подешевели на 1%. В списке подорожавших за март — густые йогурты и выпечка (плюс 2%), майонез, сосиски, специи, пресервы из рыбы и морепродуктов (плюс 1%).

"Первый скачок инфляции в марте прошлого года составил 5% к предыдущему месяцу и 16% к 2021 году. В апреле цены на продукты в несетевой рознице еще выросли на 9% к марту и на 25% к 2021 году", — комментирует динамику индексов руководитель по развитию рекламных продуктов и монетизации данных компании Полина Величкина.

Между тем, продолжила она, в мае-июне рост цен был уже не таким высоким, а с июля ситуация стабилизировалась: цены либо немного снижались, либо оставались на прежнем уровне, в феврале годовой рост цен снизился уже до 17%, а в апреле-мае, на эффекте высокой базы, можно ожидать дальнейшего снижения роста цен в несетевой рознице в годовом выражении.

По сравнению с мартом прошлого года самыми подорожавшими продуктами остаются специи(плюс 31%), растворимый кофе (плюс 25%), мармелад (плюс 23%), а также пюре и лапша быстрого приготовления — в марте цена на них в несетевой в рознице выросла на 21% год к году.