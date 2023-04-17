МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Почти половина россиян вообще не пьет кофе, при этом 6%, напротив, выпивают его чаще пяти раз в день, свидетельствуют данные телемедицинского сервиса "Доктис", с которыми ознакомилось РИА Новости. Доля онлайн-продаж кофе в России в общем обороте выросла до 11 процентов

"46% участников опроса сообщили, что не пьют кофе. 35% опрошенных пьют кофе не более 2 раз дней в основном по утрам, 13% — до 5 раз в день и 6% пьют кофе постоянно, более 5 раз в день", — говорится в исследовании.

Отмечается, что 45% из тех, кто пьет данный напиток, предпочитают его с молоком (сливками): латте, капучино или американо с молоком. А 26% респондентов пьют растворимый кофе, 9% — эспрессо и столько же американо. 11% сообщили, что пьют кофе без кофеина.

"48% опрошенных пьют кофе просто потому, что он вкусный и это доставляет удовольствие, 22% он помогает проснуться по утрам, 17% не задумываются и пьют кофе по привычке, 5% пьют много кофе, потому что постоянно ходят на деловые встречи, и 4% уверены, что он полезен для здоровья и столько же — что он помогает худеть", — добавляется в исследовании.

При этом 46% россиян уверены, что у них нет никаких противопоказаний по здоровью, чтобы наслаждаться этим напитком. Только 7% после кофе чувствуют себя плохо — он влияет на их давление и желудок, 5% опрошенных пьют даже несмотря на запрет врача. Более 30% респондентов не знают о противопоказаниях, но после кофе чувствуют себя хорошо, а 10% знают, но все равно пьют.