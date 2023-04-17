МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Россияне в 2023 году купили на 13% больше куличей к Пасхе в сравнении с 2022 годом, причем в среднем один кулич подорожал на 4%, до 170 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет". Медицинские эксперты определили долю россиян, которые не пьют кофе

Были проанализированы данные 50 миллионов чеков по продажам товаров к Пасхе за неделю до праздника в 2022 и 2023 годах.

"Куличи стали покупать чаще на 13% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Сумма продаж выросла на 18%, это связано с тем, что средняя цена одного кулича выросла на 4% и составила порядка 170 рублей", — говорится в исследовании.

При этом в сервисе отметили, что продажи яиц в этом году остались практически на уровне прошлогодних, а цена выросла всего на 1% — в среднем 90 рублей за десяток.

Ранее в сервисе "Чек Индекс" подсчитали, что минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей и яиц в этом году обошелся россиянам в среднем в 739 рублей — это на 15% больше, чем в прошлом году.