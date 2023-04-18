Росалкогольрегулирование: продажи коньяка в стране в январе—марте выросли на 8,5 процента
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж коньяка в России в январе-марте вырос на 8,5% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 3,239 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования.
При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 2,4%, до 53,243 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 14,9%, до 4,24 миллиона дал.
Продажи водки остались примерно на том же уровне. Оборот продаж виноградных вин вырос на 2,2%, до 12,713 миллиона дал, шампанских и игристых — на 7,1%, до 4,769 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 239%, до 256,8 тысячи дал.
До этого директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказывала РИА Новости, что активный рост продаж ликерного вина в России связан с действием закона "О виноградарстве и виноделии", который не только четко описал саму категорию таких напитков, но и принципы их производства.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230418/840401775.html