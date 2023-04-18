МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Объем розничных продаж коньяка в России в январе-марте вырос на 8,5% в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года, до 3,239 миллиона декалитров (дал), следует из материалов Росалкогольрегулирования. В России выросли объемы производства алкоголя

При этом, по данным ведомства, общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) вырос на 2,4%, до 53,243 миллиона дал. В то же время продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 14,9%, до 4,24 миллиона дал.

Продажи водки остались примерно на том же уровне. Оборот продаж виноградных вин вырос на 2,2%, до 12,713 миллиона дал, шампанских и игристых — на 7,1%, до 4,769 миллиона дал. Тот же показатель для ликерных вин подскочил на 239%, до 256,8 тысячи дал.

До этого директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказывала РИА Новости, что активный рост продаж ликерного вина в России связан с действием закона "О виноградарстве и виноделии", который не только четко описал саму категорию таких напитков, но и принципы их производства.