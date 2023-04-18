БУДАПЕШТ, 18 апр — ПРАЙМ. Кондитерская Hauer в Будапеште, созданная в 1899 году и объявившая о временном закрытии из-за цен на отопление осенью 2022 года, прекратила свою работу, на его месте будет открыт спортзал, следует из объявления на дверях здания. Венгрии спрогнозировали рецессию из-за антироссийских санкций

"Здесь откроется тренажерный зал на 2000 квадратных метров. Сентябрь 2023", — говорится в объявлении.

С этим объявлением соседствует другое, размещенное еще в ноябре 2022 года. "Из-за неблагоприятного воздействия экономической ситуации на индустрию общественного питания — роста цен на энергию и сырье, сокращения туризма и количества гостей — мы закрыли нашу кофейню", — говорится в нем.

На странице заведения в Facebook* пользователи выразили сожаление, что старинная и популярная у жителей города кондитерская не смогла найти средства, чтобы открыться после зимы. Одна из посетительниц назвала открытие спортзала в бывшем помещении Hauer "позором", другая напомнила, что кафе было "очень красиво и не за малые деньги отремонтировано".

Ранее осенью, когда кондитерская, как и многие другие заведения в Венгрии, закрылась из-за резкого роста коммунальных расходов, будапештцы в соцсети делились детскими воспоминаниями о его аристократической атмосфере и выражали надежду, что весной у кондитерской получится открыться заново.

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