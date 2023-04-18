На месте закрытой из-за цен на отопление кондитерской 1899 года Hauer откроют спортзал
БУДАПЕШТ, 18 апр — ПРАЙМ. Кондитерская Hauer в Будапеште, созданная в 1899 году и объявившая о временном закрытии из-за цен на отопление осенью 2022 года, прекратила свою работу, на его месте будет открыт спортзал, следует из объявления на дверях здания.
"Здесь откроется тренажерный зал на 2000 квадратных метров. Сентябрь 2023", — говорится в объявлении.
С этим объявлением соседствует другое, размещенное еще в ноябре 2022 года. "Из-за неблагоприятного воздействия экономической ситуации на индустрию общественного питания — роста цен на энергию и сырье, сокращения туризма и количества гостей — мы закрыли нашу кофейню", — говорится в нем.
На странице заведения в Facebook* пользователи выразили сожаление, что старинная и популярная у жителей города кондитерская не смогла найти средства, чтобы открыться после зимы. Одна из посетительниц назвала открытие спортзала в бывшем помещении Hauer "позором", другая напомнила, что кафе было "очень красиво и не за малые деньги отремонтировано".
Ранее осенью, когда кондитерская, как и многие другие заведения в Венгрии, закрылась из-за резкого роста коммунальных расходов, будапештцы в соцсети делились детскими воспоминаниями о его аристократической атмосфере и выражали надежду, что весной у кондитерской получится открыться заново.
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https://1prime.ru/consumer_markets/20230418/840402775.html