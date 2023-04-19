В Японии подорожали более 20 тысяч видов продуктов
Teikoku Databank: с начала 2023 года в Японии подорожали более 20 тысяч видов продуктов
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ТОКИО, 19 апр — ПРАЙМ. С начала этого года японские производители продовольственных товаров уже подняли или утвердили повышение цен на 20 тысяч продуктов, сообщил исследовательский институт Teikoku Databank.
"В 2023 году повышены цены более чем на 20 тысяч наименований. На момент 18 апреля число продуктов и напитков для дома составило 20 003 наименования. В прошлом году уровень в 20 тысяч наименований был достигнут к июлю, в этом году наблюдается ускорение тенденции на три месяца. В мае вырастут цены на 793 наименования продовольственных товаров, в июне – на 2859", — говорится в докладе института.
Исследование было проведено среди 195 компаний, производящих продовольственные товары и напитки.