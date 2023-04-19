ТОКИО, 19 апр — ПРАЙМ. С начала этого года японские производители продовольственных товаров уже подняли или утвердили повышение цен на 20 тысяч продуктов, сообщил исследовательский институт Teikoku Databank. Исследование показало, сколько товаров подорожает в Японии

"В 2023 году повышены цены более чем на 20 тысяч наименований. На момент 18 апреля число продуктов и напитков для дома составило 20 003 наименования. В прошлом году уровень в 20 тысяч наименований был достигнут к июлю, в этом году наблюдается ускорение тенденции на три месяца. В мае вырастут цены на 793 наименования продовольственных товаров, в июне – на 2859", — говорится в докладе института.

Исследование было проведено среди 195 компаний, производящих продовольственные товары и напитки.