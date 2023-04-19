МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компания Heineken сообщила о более значительном, чем ожидалось, снижении продаж пива в 1-м квартале, причем резкое снижение произошло на крупных рынках — в Нигерии и Вьетнаме. В то же время она сохранила прогноз роста прибыли в 2023 году. В России выросли объемы производства алкоголя

Вторая по величине пивоваренная компания в мире заявила, что дела в Европе и Америке идут обнадеживающе, а потребительский спрос держится лучше, чем ожидалось.

Однако результаты в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в регионе, включающем Ближний Восток и Африку, были названы разочаровывающими.

Heineken, чей одноименный бренд пива лидирует по продажам в Европе, сообщила, что в январе-марте ее общий объем продаж пива снизился на 3,0%. Средний прогноз, подготовленный самой компанией, предполагал снижение на 1,9%.

Однако выручка до вычета исключительных статей выросла на 8,9% до 6,38 млрд евро, что полностью совпало с ожиданиями. Компания компенсировала рост производственных затрат повышением цен, а некоторые потребители перешли на более дорогие сорта пива.

Heineken по-прежнему ожидает, что ее операционная прибыль в этом году увеличится на средний или высокий однозначный процент.