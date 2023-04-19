МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Магазины нижнего белья и одежды Women'secret вновь откроются в России с новым партнерами, рассказал РИА Новости источник на рынке недвижимости. Аудиторы подсчитали количество курящих россиян

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщала о том, что испанский ритейлер Tendam, который развивает данный бренд, планирует передать некоторые магазины в России белорусскому франчайзи Fashion House. Как указывает издание, точки, которые откроет в стране франчайзи, будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда.

"Они будут переоткрываться с новым партнером", — сообщили РИА Новости в одном из торговых центров, где присутствует бренд.

РИА Новости направило запрос в компанию.

Магазины Women'secret закрылись в РФ в марте 2022 года, когда компания Tendam заявила об уходе с российского рынка.