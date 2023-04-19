МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. За год в России больше всего подорожала жевательная резинка, пишет РБК. Названы продукты, на которые не изменились цены в несетевой рознице

По данным издания, в марте прошлого года цена за упаковку составляла 32 рубля, а за год она увеличилась на 22,3 процента: в марте 2023 года за нее россиянам за одну упаковку пришлось отдать 39 рублей.

Из-за санкций против России стоимость изготовления для жвачки увеличилась. Кроме того, в стране не производится основа для изготовления: ее привозят из-за границы, объяснил исполнительный директор подмосковной кондитерской фабрики "К-Артель" Роман Шуваев.

РБК отметил, что спрос на жевательную резинку упал: к февралю этого года ее покупали меньше, но в целом потратили больше. Объем продаж снизился на 2,9 процента, а цена выросла на 16,1 процента.