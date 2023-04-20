МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Суд считает требование российского интернет-ритейлера Wildberries к покупателям платить за возврат бракованного товара незаконным, пишет издание "РБК". Wildberries смягчил систему штрафов для ПВЗ

Как рассказал замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николай Дрозд, такое решение вынес Подольский городской суд.

"Суд счел нарушением закона со стороны крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries требование для покупателей оплачивать возврат товаров ненадлежащего качества", — цитирует издание Дрозда.

Поясняется также, что Роспотребнадзор получил решение суда по своему иску 13 марта.

В управлении ведомства рассказали также, что исковое заявление было подано "в целях защиты прав неопределенного круга потребителей". Покупатели смогут обратиться к маркетплейсу с прошением возмещения своих расходов после того, как это решение вступит в силу. Помимо денежной компенсации можно потребовать бесплатного устранения недостатков товара.

В свою очередь Wildberries прокомментировал в беседе с изданием, что суд не до конца разобрался в обстоятельствах дела. Это произошло по причине отсутствия на заседании представителей компании, "так как не были извещены надлежащим образом и не смогли представить свои аргументы".

Wildberries будет обжаловать это решение суда.

Представитель компании также сообщил изданию, что платным возврат бракованных товаров был не для покупателей: полную стоимость обратной доставки товара на склад оплачивает сам продавец, а не потребитель.

В середине марта текущего года к московскому офису Wildberries пришли недовольные условиями сотрудничества с компанией партнеры-владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Недовольство было вызвано появлением со стороны маркетплейса новых штрафов. В том числе — плату за возврат бракованного товара. Владельцы ПВЗ считают, что этими штрафами компания перекладывает издержки за брак и подмену товаров на тех, кто не может за это отвечать. Компания тогда объяснила введение новых штрафов борьбой с мошенничеством. По мнению маркетплейса, сотрудники ПВЗ должны бороться с подменой товаров при возврате.