МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "Почта России" начала выдавать заказы с маркетплейса Ozon в почтовых отделениях, к проекту уже подключились более 600 точек в 50 регионах страны, сообщили РИА Новости в Ozon. Суд счел незаконным платный возврат товара с браком у Wildberries

"Почта России" начала выдавать заказы с маркетплейса Ozon в почтовых отделениях… На сегодняшний день получить заказ Ozon можно в более 600 почтовых отделениях в 50 регионах. Большинство из них находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Омске", — говорится в сообщении.

Уточняется, что выбрать доставку в отделения "Почты России" клиенты могут при оформлении заказа Ozon, если они подключены поблизости. Чтобы забрать покупку, клиенту потребуется только показать штрих-код из мобильного приложения маркетплейса или назвать номер заказа. При этом обслуживать клиентов Ozon в почтовых отделениях будут в приоритетном порядке — для этого в меню электронной очереди появится раздел "забрать заказ Ozon".

Отмечается, что по итогам первого этапа совместного проекта компании проведут анализ операционной деятельности таких пунктов и примут решение о дальнейшем масштабировании. По оценке Ozon, привычный уровень сервиса при выдаче заказов можно организовать в 22,5 тысячах почтовых отделениях по всей стране.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Ozon, цель проекта с "Почтой России" — это не альтернатива развитию собственной сети выдачи заказов, а дополнение к ней для удобства клиентов. Там добавили, что компания также сохраняет программу привлечения и поддержки новых владельцев пунктов выдачи в приоритетных локациях, по которой новым пунктам предоставляется до 1,3 миллиона рублей. "Более того, подключение к Ozon почтового отделения никак не повлияет на уровень поддержки начинающих франчайзи в приоритетных локациях", — отметили в пресс-службе Ozon. Ozon решил отказаться от сервиса объявлений для частных лиц

"Мы сохраняем полноценную поддержку для владельцев новых пунктов, стимулируем открытия в перспективных локациях и расширяем сотрудничество с текущими партнерами по доставке заказов", — подчеркнул директор по развитию партнерских логистических программ компании Ozon Денис Дьяченко.

"Мы активно сотрудничаем с Ozon на внутрироссийском и международном направлении", — добавил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности "Почты России" Георгий Аликошвили.