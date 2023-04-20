МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россияне в первом квартале текущего года стали в 5 раз больше покупать дорогой одежды стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, этому способствовал в том числе и рост интереса к ресейлу, говорится в результатах исследования сервиса для приема платежей в интернете компании "ЮMoney" "ЮKassa" и ресейл-платформы Second Friend Store, которые есть в распоряжении РИА Новости. Россиянам объяснили, как и почему смартфон узнает возраст владельца

"В России продолжает расти спрос на дорогую одежду. С января по март число покупок одежды на сумму от 300 до 500 тысяч рублей выросло в пять раз по сравнению с первым кварталом 2022 года. В ценовом диапазоне от 100 до 500 тысяч рублей число покупок … выросло в семь раз, а количество покупателей — в пять", — говорится в совместном исследовании.

Отмечается, что в целом оборот платежей в магазинах мужской и женской одежды, а также количество покупок в январе-марте выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний чек увеличился на 10% и составил 12 218 рублей.

По данным экспертов, рост обусловлен не только развитием локальных брендов, но и тем, что россияне стали чаще покупать одежду и обувь на платформах ресейла. Магазины белья Women'secret вновь откроют в России, сообщил источник

"Самые популярные бренды на платформах ресейла — большие модные дома, такие как Prada, Gucci, Chanel, Bottega Veneta и другие", — добавляется в исследовании. Бренд-директор Second Friend Store Екатерина Ромашко подчеркивает, что эти марки лидируют и по количеству проданных единиц, и по обороту в деньгах.

Кроме того, "ЮMoney" провел исследование мнений почти 1100 человек и в результате выяснилось, что большинство (52%) людей не приобретали вещи на таких ресурсах, однако 37% респондентов совершают покупки на ресейл-платформах уже несколько лет, а еще 8% планируют начать.