БУДАПЕШТ, 20 апр — ПРАЙМ. Правительство Венгрии приняло решение продлить заморозку цен на ряд продуктов питания до 30 июня 2023 года, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Стать главным врагом маркетолога: как перестать покупать лишнее и экономить

"Мы продлили заморозку цен до 30 июня", — сказал Гуйяш на правительственном брифинге.

В январе 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что будет остановлено повышение цен на продукты: сахар-песок, пшеничная мука, растительное подсолнечное масло, свиные окорочка, куриные грудки и коровье молоко 2,8% не могли превышать цены 15 октября 2021 года. Впоследствии меру несколько раз продлевали, а в октябре 2022 года к списку продуктов добавились яйца и картофель. Последнее продление действовало до 30 апреля 2023 года.