МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. СДЭК после обнаружения в своем пункте выдачи на Стартовой улице подозрительных статуэток сообщила агентству РИА Новости, что все работники и клиенты компании вне опасности и заверила, что прилагает все усилия для обеспечения безопасности. "Почта России" начала выдавать заказы с Ozon в почтовых отделениях

Подозрительные предметы были найдены в помещении компании на северо-востоке Москвы, они не представляют никакой опасности, сообщили агентству ранее в четверг в пресс-службе столичного главка МВД. Осведомленный источник уточнил, что "подозрительными предметами", предварительно, оказались статуэтки, их нашли в пункте выдачи фирмы.

В СДЭК заверили, что сотрудники и клиенты компании "вне опасности". "В СДЭК прилагаются все усилия для обеспечения безопасности", — также сообщили в пресс-службе фирмы.

Вчера доктор военных наук Константин Сивков рассказал РИА Новости, что ему от СДЭК пришло сообщение о посылке, ее вскрывали в присутствии полиции в пункте выдачи компании, там оказался позолоченный бюст, похожий на статуэтку, которой взорвали военкора Владлена Татарского. Такие посылки пришли "одному крупному философу, ряду военкоров и военных экспертов", добавил Сивков.