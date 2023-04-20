Henkel подписала договор о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 54 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.
"Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов", — пишет концерн.
В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Отмечается, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.
Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года.
"С новыми инвесторами у компании начинается новый этап развития, и мы намерены вместе продолжить курс на устойчивый и прибыльный рост, расширение портфеля продукции и охват рынка… Особое внимание мы уделим сохранению рабочих мест, высокому качеству производственных процессов и выпускаемой продукции при наращиваемых объемах", — сказал генеральный директор Lab Industries Сергей Быковских.
Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230420/840433557.html