МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 54 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании. Shell призвали передать Киеву часть выручки от продажи российского бизнеса

"Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов", — пишет концерн.

В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Отмечается, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.