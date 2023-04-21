МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Структурированная и имитированная икра в первом квартале заняла пятую часть российского рынка, сейчас разрабатывается методика, которая поможет отличить натуральную икру, сообщает Россельхознадзор. Россельхознадзор выявил фальсификации итальянских кормов для животных

"Доля структурированной и имитированной икры в общем объеме производства икры лососевых видов рыб в России по итогам первого квартала 2023 года составила более 20% и имеет тенденцию к увеличению", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за этот период, по данным ведомства, изготовлено 1,5 тысячи тонн натуральной, почти 242 тонны имитированной и 138 тонн структурированной лососевой икры. По итогам 2022 года было произведено свыше 20 тысяч тонн натуральной, более 1,6 тысячи — имитированной и почти 1,5 тысячи тонн структурированной икры. Официального метода исследования, позволяющего выявить частичную или полную подмену икры, в России в настоящее время не существует.

"В связи с этим на базе подведомственного службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (ФГБУ "НЦБРП") разработают гистологическую методику по выявлению комплекса морфологических макро- и микроструктурных признаков, посредством которых будет определяться принадлежность рассматриваемых объектов к икре рыб", — говорится в сообщении.

Структурированная икра изготавливается в семи регионах, c наибольшим объемом в Москве, Московской и Нижегородской областях, имитированная — в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях. Выработка натуральной лососевой икры осуществляется в 64 регионах, больше всего — на Камчатке и Сахалине. Россельхознадзор не исключает случаев фальсификации натуральной лососевой икры с помощью сырья для структурированной или имитированной икорной продукции и призывает обращать внимание на ее маркировку.

Служба обратилась в Роспотребнадзор с просьбой урегулировать сложившуюся ситуацию в розничной торговле, предоставив также фотоподтверждения продажи продукции с нарушениями требований к маркировке. Кроме того, ведомство предложило внести изменения в техрегламент ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции", запрещающие называть "икорные рыбные изделия" "икрой".