МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Больше 70% россиян, выбирая между новым российским брендом и иностранным, предпочли бы отечественный, больше половины смогли бы ему доверять, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. Henkel начал русифицировать бренды

"73% опрошенных предпочли новый российский бренд иностранному, больше половины (53%) признались, что смогли бы доверять такому производителю", — говорится в исследовании.

Отмечается, что для опрошенных важные такие характеристики, как название, логотип, дизайн, реклама и ряд прочих. "Предпочтение новому российскому бренду с "иностранными характеристиками" отдали лишь 27% респондентов, а о доверии к такому сообщили 22%", — добавляется в материалах.

При этом доверие к иностранным производителям выразили около трети опрошенных, а для 67% предпочтительнее, чтобы зарубежный продукт имел российские качества. Старший директор "Ромир" Ксения Пайзанская подчеркнула, что такие результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия потребителей к отечественным брендам.

Исследование о предпочтениях и доверии к новым брендам проводился в январе 2023 года. В нем репрезентативно участвовали 1000 человек.