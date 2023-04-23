МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Самый крупный магазин Duty Free в международном терминале С аэропорта "Шереметьево" откроется в понедельник, 24 апреля, свидетельствует объявление в зоне вылета. В России открылся первый магазин с аналогами товаров IKEA

Объявление на решетчатых заграждениях, которыми обнесен сейчас магазин, гласит: "Открытие магазина 24 апреля 2023. К вашим услугам магазины, расположенные в центральной зоне терминала и рядом с выходами на посадку 126-129. Приносим свои извинения за доставленные неудобства".

Ранее в пресс-службе "Шереметьево" РИА Новости сообщали, что магазин возобновит работу в конце апреля. Источник агентства утверждал, что Duty Free закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом.

Полки магазина пусты, однако названия международных брендов за сутки до открытия над полками остаются прежними. При этом в других частях терминала работают отдельные бутики одежды, аксессуаров, парфюмерии и косметики.