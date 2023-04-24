МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Шашлык из курицы в РФ подешевел за год на 8,9%, шашлык из свинины тоже подешевел, но меньше — на 3,6%, следует из материалов Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз"). В России подорожали подержанные автомобили и подешевели новые

Ассоциация на основании информации Росстата и данных ее участников проанализировала, как за первую неделю апреля изменилась в годовом выражении средняя стоимость шашлыка на четырех человек. За основу расчетов взят классический рецепт, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма репчатого лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.

"Средняя стоимость шашлыка из свинины на четырех человек составила 651 рубль против 675 рублей годом ранее, снизившись на 24 рубля (на 3,6% — ред.)", — сообщили в ассоциации. Шашлык из курицы за год подешевел сильнее — на 8,9%: по данным ассоциации, его стоимость снизилась на 31,4 рубля и составила 320,2 рубля против 351,6 рубля годом ранее.

Оценки ассоциации определенным образом коррелируют с данными Росстата: согласно им, в марте цены на бескостную свинину в РФ снизились на 3,42% год к году, на охлажденных и мороженых кур — на 7,53%. В марте прошлого года динамика была обратной — плюс 13,18% и плюс 12,22% в годовом выражении.

"Цены на самые популярные позиции для шашлыка — свинину и курицу — снизились из-за падения цен на кормовые ингредиенты, которые являются ключевой составляющей себестоимости производства: так, снижение стоимости комбикорма для свиней за год превысило 16%, для птицы составило почти 15%", — прокомментировал РИА Новости зампредправления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.

Вторым фактором, предопределившим снижение цены, стал, по его мнению, рост предложения при стагнации потребления: прирост производства свинины и куриного мяса в РФ наблюдался на протяжении всего 2022 года и сохраняется по сей день.

Менее распространенный шашлык из индейки, наоборот, по итогам первой недели апреля подорожал год к году на 26,4 рубля, или на 3,7% — до 735,1 рубля, уточняют в "Руспродсоюзе". Согласно Росстату, индейка дорожала и в прошлом году, хотя темп прироста замедлился — плюс 3,33% в марте нынешнего года и плюс 10,5% — в том же месяце годом ранее. Данные за апрель 2023 года статведомством пока не раскрыты.