МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Первый художественный фильм "Вызов", снятый в космосе на борту МКС возглавил прокат в России и СНГ со сборами 426 миллионов рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории отечественного проката

"Вызов" — первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них — в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен.

По сюжету картины, торакальный хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Главной героине необходимо провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

Вторую строчку занял фильм "Джон Уик 4", который собрал 31,3 миллиона рублей. На третьем месте рейтинга — американский триллер "Мизантроп" со сборами 15 миллионов рублей. Четвертую строчку рейтинга заняла картина "Братья Супер Марио в кино", собравшая 14 миллионов рублей. Замыкает рейтинг мультфильм "Коты Эрмитажа" с результатом 12 миллионов рублей.