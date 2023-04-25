МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Преемник KFC в России, сеть Rostic's, сохранит все рецепты предшественника и прежние цены, изменятся только названия двух блюд — "Твистер" и "Боксмастер", сообщили в ходе пресс-конференции новые владельцы сети. Дорогие рестораны нашли способ привлечь россиян

"Все рецепты в нашем меню сохранены. Технология и те блюда, которые мы готовим, полностью повторяют меню KFC. И это большой плюс, потому что в рамках нашей договоренности с Yum! Brands мы поддерживаем две франшизы с одинаковыми рецептами", — сказал совладелец группы компаний "Смарт Сервис" Константин Котов.

В свою очередь, генеральный директор компании "Юнирест", которая управляет бывшими активами американской Yum! Brands, Татьяна Шаманская отметила, что меню Rostic"s и KFC абсолютно идентичны, за исключением двух названий, закрепленных за Yum! Brands, — "Твистер" и "Боксмастер". "Боксмастер" станет "Ростмастером", а "Твистер" — "Шеф-роллом". При этом вкус будет одинаковым и технология приготовления одинаковая. Меняется только название", — сказала она, уточнив, что сеть продолжит работу над внедрением новых продуктов.

По словам Шаманской, продолжит работу и программа лояльности, а также останутся купоны, которые были у KFC.

Директор по операционной деятельности "Юнирест" Ольга Елисеева отметила, что цены в новой сети остались на прежнем уровне. "Мы не изменили ни одной цены. Все цены остались идентичны тем, которые поставил KFC", — сказала она. Во "Вкусно — и точка" появятся новые вкусы мороженого

Совладелец группы компаний "Смарт Сервис", к которой перешел бренд, Константин Котов отметил, что владельцы двух третей существующих ресторанов KFC в России готовы перейти под новый бренд.

"Сейчас достигнуто соглашение о переводе двух третьих системы. То есть из 1100 ресторанов устно мы договорились примерно с 700", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какая часть владельцев франшизы KFC в России готовы перейти под новый бренд.

При этом он не обозначил дату, когда этот переход будет завершен. "Но на самом деле тут скорость не настолько важна, потому что важно, скорее, делать так, чтобы внутри одного города или одной торговой зоны не создавать конкуренцию между двумя брендами. Все-таки мы управляем сразу двумя брендами. Наша совместная политика состоит в том, чтобы у человека не создавать двойственное видение, что есть некая конкуренция между Rostic's и KFC. Поэтому мы пытаемся грамотно развести эти два процесса", — пояснил он.

Котов также отметил, что ребрендинг всей сети планируется закончить за полтора года. "Основной фокус на том, чтобы перевести сеть из KFC в Rostic's. Ведутся переговоры с партнерами (владельцами франшизы — ред.)", — указал он. Назван самый подорожавший в России продукт

Он заявил, что рестораны, которые не перейдут под новый бренд, все равно будут "поддержаны" "Смарт Сервисом", так как у компании сохраняются соответствующие обязательства перед Yum! Brands.

В середине апреля американская Yum! Brands объявила, что завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи — компании "Смарт Сервис" (владеет также управляющей сетью компанией "Юнирест"). Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's.

В рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.