ВЕНА, 25 апр — ПРАЙМ. Цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии, сообщило австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны. В Германии отметили рост цен на газ для потребителей на 16 процентов

"Исследование, проведенное в приграничной зоне, зафиксировало значительную разницу в ценах на одинаковые продукты. Министр социальных дел (Йоханнес) Раух планирует кризисную встречу с представителями торговли", — отмечает издание. Уточняется, что помимо представителей торговли во встрече примет участие вице-канцлер Австрии Вернер Коглер и эксперты.

Согласно приводимому изданием заявлению министерства социальных дел, дата и точный состав участников будут определены в ближайшие дни. По словам главы ведомства, неясно, почему цены на продукты питания и другие товары повседневного спроса к крупных сетях в Австрии выросли больше, чем весь уровень инфляции.

"Обсуждение должно прояснить вопрос, действительно ли оправдан рост цен или есть необходимость вмешательства", — пояснили представители министерства.

Отмечается, что согласно исследованию от 20 апреля текущего года, в котором экономисты Европейского центрального банка изучили разницу в ценах в пограничном регионе между Австрией и Германией, стоимость идентичных продуктов в супермаркетах, в среднем, на 13% выше на австрийской территории.