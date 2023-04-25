Der Standard: цены на продукты в супермаркетах Австрии выше на 13 процентов, чем в ФРГ
ВЕНА, 25 апр — ПРАЙМ. Цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13% выше, чем в Германии, сообщило австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны.
"Исследование, проведенное в приграничной зоне, зафиксировало значительную разницу в ценах на одинаковые продукты. Министр социальных дел (Йоханнес) Раух планирует кризисную встречу с представителями торговли", — отмечает издание. Уточняется, что помимо представителей торговли во встрече примет участие вице-канцлер Австрии Вернер Коглер и эксперты.
Согласно приводимому изданием заявлению министерства социальных дел, дата и точный состав участников будут определены в ближайшие дни. По словам главы ведомства, неясно, почему цены на продукты питания и другие товары повседневного спроса к крупных сетях в Австрии выросли больше, чем весь уровень инфляции.
"Обсуждение должно прояснить вопрос, действительно ли оправдан рост цен или есть необходимость вмешательства", — пояснили представители министерства.
Отмечается, что согласно исследованию от 20 апреля текущего года, в котором экономисты Европейского центрального банка изучили разницу в ценах в пограничном регионе между Австрией и Германией, стоимость идентичных продуктов в супермаркетах, в среднем, на 13% выше на австрийской территории.
https://1prime.ru/consumer_markets/20230425/840470682.html