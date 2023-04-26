МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Gloria Jeans в июне откроет свой магазин на месте флагмана Uniqlo в Москве на Новом Арбате, сообщил РИА Новости отечественный ритейлер. В Москве открыли флагманский ресторан преемника KFC

В марте 2022 года японский бренд Uniqlo заявил, что приостанавливает деятельность в России из-за возникших трудностей, в том числе и работу интернет-магазина. При этом компания не объявляла о полном уходе из страны и обещала поддерживать сотрудников.

"Компания договорилась об аренде помещения на Новом Арбате, которое раньше занимал флагман Uniqlo. Площадь помещения — около 2000 квадратных метров", — заявили в Gloria Jeans.

Условия аренды компания не раскрыла, но уточнила, что договор долгосрочный, а само открытие запланировано на июнь. При этом в конце марта компания объявила о том, что уже этой весной откроет свой магазин в "Доме Мод", расположенном в Санкт-Петербурге, где ранее также находился Uniqlo.

Однако это не единственные площади зарубежных брендов, которые занял российский ритейлер. Так, в конце декабря Gloria Jeans сообщилa, что открывает несколько своих новых магазинов на местах, которые ранее занимала сеть H&M. Председатель совета директоров компании Владимир Мельников позже подчеркнул, что уже в первые дни работы точки показали результаты выше ожиданий. Кроме того, был открыт флагман на месте трехэтажного H&M на Тверской.

Gloria Jeans — вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 31 декабря включает в себя 675 магазинов более чем в 300 городах России. До недавнего времени средняя площадь магазинов составляла около 800 квадратных метров, в 2022 году этот показатель вырос в 1,5 раза — до 1200 квадратных метров, а в 2023 — уже до 1500 квадратных метров.